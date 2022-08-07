تبدأ «مجموعة بورصة لندن» في إعادة شراء أسهم بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني (911 مليون دولار) بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام التي فاقت تقديرات المحللين.وستتم عملية إعادة الشراء لمدة تصل إلى 12 شهراً وتبدأ على الفور، وفقاً لبيان صادر أخيراً، إذ ستدفع الشركة توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 31.7 بنس للسهم، بزيادة قدرها 27% عن العام الماضي.وسجّلت البورصة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني للأشهر الستة الأولى من العام. وذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين، التي تبلغ 1.7 مليار جنيه إسترليني. كما قالت الشركة، إن أهدافها المتعلقة بالتكاليف والإيرادات ظلت دون تغيير. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد شويمر، في البيان: «لقد حققت مجموعة بورصة لندن أداءً قوياً في النصف الأول مع استمرار نمو الإيرادات عبر أعمالنا، ونحن ندير التكاليف بشكل جيد». في هذا الصدد، قال المحللون في «مورغان ستانلي»: «إنّ تحسّن نمو قيمة الاشتراك السنوي وإعادة شراء الأسهم التي جاءت أفضل من المتوقع يجب أن تكون كافية لدعم رد فعل إيجابي متواضع لسعر السهم».