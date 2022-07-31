كشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (اطلعت «عكاظ» عليه) أن قرارات توطين «مهن الاستشارات القانونية، ومدارس تعليم القيادة، والتخليص الجمركي، والمهن الفنية الهندسية، ومنطقة الباحة» نتج عنها توظيف 9546 سعوديا وسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2022.وأكد التقرير أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية نتج عنه توظيف 3523 سعوديا، فيما يستهدف القرار توظيف 5000 سعودي، أما قرار مدارس تعليم القيادة فساهم في توظيف 2764 سعوديا من أصل 8000 وظيفة مستهدفة، وجاء قرار توطين التخليص الجمركي في توظيف 677 فردا من أصل 2000 وظيفة، أما قرار توطين المهن الفنية الهندسية فساهم في توظيف 1864 وظيفة، أما توطين منطقة الباحة فساهم في توظيف 718 فردا.وبينت وزارة الموارد البشرية أنه تم اطلاق منصة لاستقبال طلبات رخص العاملين في نشاط الذهب والمجوهرات ودراستها والموافقة عليها بشكل مؤتمت عن طريق اللجنة المعنية، مع إطلاق شاشة الذهب والمجوهرات في لوحة ذكاء الاعمال لمتابعة امتثال المنشآت وتحديد المخالفات في النشاط.وكشفت الوزارة أنه تم الانتهاء من سياسة تنوع الجنسيات الهادف إلى تنظيم العمالة الوافدة حسب الجنسيات وحسب الناشط في سوق العمل، من خلال تحديد وضبط نسب جنسيات العمالة في سوق العمل وفقا لحجم ونوع النشاط.الموظفون السعوديون الجدد في الربع الأول:3523 وظيفة في الاستشارية القانونية2764 وظيفة تعليم القيادة677 وظيفة في التخليص الجمركي1864 وظيفة في المهن الهندسية