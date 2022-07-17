كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن إنتاج السعودية من النفط الخام قفز خلال الفترة الماضية ليسجل مستويات قياسية، إذ بلغ إنتاجها في شهر إبريل الماضي 10.44 مليون برميل.وأعلنت السعودية أمس (السبت)، زيادة القدرة الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل نفط يوميا، كأعلى قدرة إنتاجية لها، وهو ما يعادل رفع الإنتاج بنسبة 24.5% (رُبع الإنتاج الحالي)، عبر إضافة 2.56 مليون برميل نفط يوميا. وكان إنتاج السعودية من النفط الخام سجل زيادة متسلسلة لـ12 شهرا متتاليا، إذ بلغ إنتاجها في شهر مايو لعام 2021 نحو 8.54 مليون برميل، بزيادة قدرها 410 آلاف برميل مقارنة بشهر إبريل لعام 2021، وارتفع إنتاج السعودية من إنتاج النفط الخام بمقدار 383 ألف برميل في شهر يونيو، ثم بلغت الزيادة 547 ألف برميل في شهر يوليو، وفي شهر أغسطس بلغت الزيادة 88 ألف برميل، أما في شهر سبتمبر بلغت الزيادة 100 ألف برميل يوميا، وبلغت الزيادة في شهر أكتوبر 118 ألف برميل، وكان شهر نوفمبر من العام الماضي آخر شهر بلغ متوسط الإنتاج اليومي أقل من 10 ملايين برميل نفط خام يوميا، وبلغت الزيادة 132 ألف برميل، وتجاوز الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي حاجز الـ10 ملايين برميل, وبلغ الإنتاج 10.02 مليون برميل بزيادة قدرها 110 آلاف برميل في ذلك الشهر.وخلال العام الحالي 2022 بلغت الزيادة في إنتاج النفط خلال شهر يناير 123 ألف برميل, ليصل إلى 10.15 مليون برميل، وفي شهر فبراير كانت الزيادة 80 ألف برميل، وفي شهر مارس ارتفعت بمقدار 75 ألف برميل، وبلغت الزيادة في آخر إحصاء لشهر إبريل الماضي 141 ألف برميل ليصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 10.44 مليون برميل.وكانت صادرات السعودية من النفط الخام في شهر إبريل الماضي قد بلغت أعلى مستوى لها في عامين، لتصل إلى 7.38 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 2% عن شهر مارس الماضي التي سجلت آنذاك نحو 7.24 مليون برميل يوميا.