كشفت شركة «أستون مارتن» لصناعة السيارات البريطانية، أنها تعتزم جمع 653 مليون جنيه إسترليني (773.15 مليون دولار) عبر استثمارات من «صندوق الاستثمارات العامة» بقيمة 78 مليون جنيه إسترليني وإصدار حقوق أولوية بقيمة 575 مليون جنيه إسترليني.وأضافت الشركة في بيان لها، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة بحصة تقارب 16.7 %، بعد حصة «يو تري» بـ18.3 % بعد زيادة رأس المال، فيما ستصبح شركة «مرسيديس-بنز» الألمانية ثالث أكبر مساهم بنسبة 9.7% بعد زيادة رأس المال.وذكرت الشركة أن عملية زيادة رأس المال تهدف لسداد الديون وتعزيز وتسريع النمو على المدى الطويل.