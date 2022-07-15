تتنافس العديد من البنوك خلال الفترة الحالية بمنح بطاقات ائتمانية تنافسية للعملاء المخصصة لأغراض السفر، بمختلف أنواعها كباقات مسبقة الدفع أو بطاقات «ائتمانية» بدفع لاحق، إلا أن العديد من عملاء البطاقات يواجهون عائق عدم معرفتهم بالطرق المثلى لاستخدام البطاقات، مما يكبدهم خسائر كبرى نتيجة استخدامهم غير الصحيح للطباقات، «عكاظ» بدورها رصدت أبرز مميزات استخدام وأضرار البطاقات الائتمانية.صالاتvipعقدت العديد من البنوك خلال الفترة الأخيرة اتفاقيات مع الشركات العالمية المصدرة للبطاقات، تتضمن منح بعض العملاء الحاصلين على تلك البطاقات إمكانية دخول صالات المطار vip، إذ بدأت بعض البنوك بتقديم هذا النوع من البطاقات بشكل مجاني (مدى الحياة) بعرض يستمر لفترة «مؤقتة»، فيما تقدم العديد من البنوك هذا النوع من البطاقات مقابل مبالغ سنوية تتراوح بين 150– 900 ريال للبطاقة الواحدة، وتخول بعض البطاقات مالكها للدخول إلى صالات المطارات بشكل مجاني، فيما تختص بطاقات أخرى بإدخال كافة أفراد العائلة مع مالك البطاقة.الضمان الممتد للمشترياتبدأت العديد من البطاقات البنكية المصدرة من البنوك المحلية، بتقديم ميزة «الضمان الممتد للمشتريات» للأجهزة الكهربائية، فوفقاً لنظام وزارة التجارة بأن تستمر مدة الضمان لمدة سنتين، فإن تلك البطاقة الائتمانية تمنح العملاء ضماناً إضافياً تقدمه البطاقة لمدة سنة ثالثة، وتشمل التغطية سداد نفقات الإصلاح بحد أقصى سعر الشراء الأصلي، أو استبدال المنتج بآخر من طراز مكافئ لا يزيد على سعر الشراء الأصلي.تعويض تأخر الأمتعةدوماً ما يرافق الرحلات المتأخرة العديد من الأخطاء في الرحلة، كتأخر وصول الأمتعة وخاصة في الرحلات التي يتخللها توقف مؤقت (ترانزيت)، وهو ما ينعكس عنه تأخر وصول الأمتعة ساعات عدة، إذ يتم شحن تلك الأمتعة في رحلات أخرى، وسيتمكن المسافرون من الحصول على تعويض بقيمة 1875 ريالاً عند تأخر الأمتعة لمدة تصل إلى 24 ساعة، ففي حال تجاوز تأخر وصول الأمتعة 4 ساعات، سيحصل المسافر على تعويض بقيمة 42 دولاراً لكل ساعة تأخير بما يعادل 157.5 ريال، وإذا بلغ تأخير الأمتعة 12 ساعة (نصف يوم) سيحصل المسافر على تعويض بالحد الأعلى بقيمة 500 دولار (1875 ريالاً).تعويض تأخر وإلغاء الرحلاتتقدم العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة من بعض البنوك السعودية بشكل «مجاني»، خدمات تأمينية تتعلق بتأخر الرحلات، أو إلغائها، أو تأخر وصول الحقائب، وتتضمن هذه الخدمات تعويضات مالية للمتضررين، في حال شرائهم تذاكر الطيران عبر تلك البطاقات المصدرة من البنوك المحلية.ويبلغ التعويض المقدم لمن تأخرت رحلاتهم لمدة تجاوزت 4 ساعات 42 دولاراً (157.5 ريال عن كل ساعة إضافية تأخرت)، ويصل في حده الأعلى إلى 1000 دولار (3750 ريالاً) في حال تأخر الرحلة لمدة وصلت إلى 24 ساعة.