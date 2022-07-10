تراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة «تويتر» أمس الأول (الجمعة) إلى 28.08 مليار دولار، لتبلغ خسائر الشركة السوقية نحو 1.51 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمة السهم الواحد من 38.79 دولار إلى 36.81 دولار.وكان إيلون ماسك أعلن أنه ألغى صفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار لشراء العصفور الأزرق، معللاً ذلك بأن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.كما أضاف محاموه في إخطار للجهات التنظيمية أن «تويتر» تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.وقد أبلغ ماسك هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية بالقرار، معتبراً أنه يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة، وفق محاميه.وتعود تفاصيل القضية بعد أن أعلن «ماسك» نيته شراء المنصة بسعر 54.2 دولار للسهم، بما يعادل 44 مليار دولار.