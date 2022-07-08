كشف معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر يوليو الجاري، وهو ما دفع أسعار النفط إلى تسجيل مستوى 98.47 دولار للبرميل، بعد خسائر استمرت لجلستين سابقتين. وكانت أسعار النفط تراجعت في الأسابيع الأخيرة، حيث ثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وضرب الطلب على السلع.وأغلق «برنت» وغرب تكساس الوسيط تداولات أمس الأول (الأربعاء) عند أدنى مستوى منذ 11 أبريل. وجاءت الانخفاضات في أعقاب تراجع كبير الثلاثاء الماضي، عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8٪ بينما انخفض خام برنت بنسبة 9٪، وهو انخفاض قدره 10 دولارات (ثالث أكبر انخفاض منذ أن بدأ التداول في العام 1988).ويراقب التجار احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين (الذي أمرته محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوماً)، وكانت الصادرات في خطوط CPC، التي تتعامل مع نحو 1٪ من إمدادات النفط العالمية، تتدفق حتى صباح الأربعاء.وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي أن مخزونات البنزين تراجعت 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما هبط مخزون المقطرات 635 ألف برميل.وجاء صدور بيانات المخزونات بعد يوم واحد من الموعد الأسبوعي المعتاد، بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة الإثنين الماضي احتفالاً بعيد الاستقلال.ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس (الخميس) البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.2 مليون برميل.أسعار النفطتراجعت إلى 98.47 دولارارتفاع المخزون 3.8 مليون برميلتراجعت الأسعار بفعل المخزونالاضطرابات قد ترفع الأسعار