أعرب مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية، نشر أمس.وجاء في محضر الاجتماع، الذي عقد في 14-15 يونيو الماضي، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من «أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع»، ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يكون «مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا».ووفقا لمحضر الاجتماع، رأى المشاركون أن زيادة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.وأشار العديد من صناع السياسات إلى وجود «خطر كبير من أن التضخم المرتفع سيصبح متأصلا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة»؛ أي لجنة السوق الفيديرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفيديرالي.