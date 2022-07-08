ارتفع سعر الذهب أمس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأوقية. وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي؛ للسيطرة على التضخم الجامح؛ ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار.وأوضح محللون أنه «يوجد انتعاش متواضع في الذهب بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق».وبينوا حصول الذهب على بعض الدعم أيضا من التصحيح في الدولار، رغم أن هذا يعوضه جزئيا ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، وقفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.