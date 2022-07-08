أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس (الخميس) بعد أن التقطت أنفاسها إثر عمليات بيع أخيرا، بينما يستوعب المستثمرون سياسة مجلس الفيديرالي الأمريكي المتشددة لاحتواء التضخم.وأظهرت وقائع اجتماع الفيديرالي لشهر يونيو الماضي اتفاق المسؤولين على رفع كبير للفائدة؛ ما يبرر زيادتها بواقع 0.75 نقطة مئوية مع تدهور توقعات التضخم في الأجل القريب منذ اجتماع البنك في مايو 2022.وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.5%، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية 5.1%، وسهم مصرف دبي الإسلامي 1.5%.ورفع بيت التمويل الكويتي عرضه للاستحواذ على «الأهلي المتحد» إلى 11.6 مليار دولار.