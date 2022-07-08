ارتفعت عملة «البيتكوين» خلال تعاملاتها أمس (الخميس) تزامناً مع تعافي العملات المشفرة الأخرى من الخسائر القوية التي سجلتها في بداية الأسبوع، بينما تظل مخاوف الهبوط تسيطر على مستثمري الأصول المشفرة.وانخفض نشاط المستثمرين في سوق العملات المشفرة بنسبة 13% في أوائل شهر يوليو الجاري من أعلى مستوياته في شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لنشرة «جلاسنود»، كما شهدت البورصات انخفاضًا في أرصدتها بأكثر من 20% منذ ذروة العشرين من يناير، حيث يقوم المستثمرون بسحب عملاتهم وتخزينها في محافظ العملات المشفرة بعيدًا عن الإنترنت.وذكر إشعار جديد صادر عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية (الثلاثاء) أنه سيتم منع المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يمتلكون العملات المشفرة بشكل خاص من العمل على اللوائح والسياسات التي يمكنها التأثير على قيمة الأصول الرقمية، ويشير هذا القرار إلى بدء اتخاذ خطوات فعالة من الولايات المتحدة في دمج صناعة العملات المشفرة كجزء من النظام المالي.في غضون ذلك، قدمت شركة العملات المشفرة «فوييجر ديجيتال» طلباً للحماية من الإفلاس إلى محكمة نيويورك الثلاثاء، بهدف توفير الحماية من المطالبات القانونية أثناء سعيها لإعادة الهيكلة، بعدما تضررت أصول الشركة بسبب انهيار سوق العملات المشفرة.وصعدت البيتكوين بنسبة 1.12% عند 20541.25 دولار، في الساعة 11:52 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وفقاً لبيانات «كوين باس».وارتفعت أيضاً ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «الإيثريوم» بنسبة 2.51% إلى 1185.10 دولار، كما زادت الريبل إلى 33 سنتاً.