تراجعت 3 عملات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 20 عاماً، خلال تداولاتها في آخر شهر، ممثلة في عملات «اليورو، الين الياباني، الليرة التركية» أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً أمام الدولار أمس (الأربعاء)، ليصبح سعر اليورو الواحد 1.016 دولار أمريكي، كأدنى سعر له منذ 2002، فيما سجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 سنة، ليتداول الدولار عند مستوى 136.96 ين ياباني في 29 يونيو الماضي.واقتربت الليرة التركية من تسجيل أدنى سعر تاريخي لها، ويفصلها عن أدنى قاع تاريخي نحو 5.53%، ويتداول الدولار عند مستوى 17.24 ليرة، فيما كان أدنى قاع تاريخي لها عندما كان سعر الدولار 18.25 ليرة.