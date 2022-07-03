كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن توقعات المركز دقيقة جدا بنسبة تصل الى 90%، مؤكدا لـ«عكاظ» أن المركز يقدم خدماته للقطاعات الحكومية والخدمية وللحجاج كافة في جميع الأوقات من خلال إبلاغ الجهات بكافة التطورات والتوقعات قبل حدوثها بوقت كاف.ولفت الدكتور غلام في المؤتمر الصحفي المنعقد في مشعر منى ظهر أمس (الأحد) إلى أن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام تشير إلى طقس حار يتراوح بين (42 - 44) درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار، ما يثير الأتربة خصوصا على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، التي تصل سرعتها إلى 35 كيلومترا في الساعة.وأشار إلى أن الفرصة مواتية لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية خلال الفترة من التاسع إلى الثالث عشر من ذي الحجة، وقد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مضيفاً: «أطلق المركز الوطني للأرصاد حزمة من الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن، إذ حرص منذ وقت مبكر على الاستعداد لموسم حج هذا العام من خلال منظومة متكاملة من التقنيات والقدرات البشرية والفنية، ورفع الجاهزية بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح في أعمال المركز بموسم حج هذا العام. وسيعمل المركز وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة والتي تشمل المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إليها، إذ يتم ذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي لتوقعات الطقس الذي نعتز به كأحد المخرجات الوطنية في مجال التنبؤات الجوية، إضافة الى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة عمليات متكاملة بمشعر منى يعمل بها نخبة من المختصين ذوي الكفاءة والقدرة العالية في تخصصاتهم».وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أن المركز يعمل على تقديم المخرجات الأرصادية على مدار الساعة لجميع الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية وكذلك المساعدة في تحليل المعلومات والظواهر الجوية بوقت مبكر وتوفير الإرشادات المعنية بذلك ليتمكن المستفيدون من اتخاذ القرارات المناسبة لتنقل ضيوف الرحمن، كما خصص المركز جزءا كبيرا من خطته هذا العام للعناية بالجانب الإعلامي والتوعوي، إذ أطلق إعلاميا وتوعويا بمشعر منى لتقديم خدماته لحجاج بيت الله ووسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة الى رسائل توعوية وتوجيهية بأربع لغات لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يوزع المركز خلال موسم حج هذا العام هدايا متنوعة على ضيوف الرحمن، تسهم في مساعدتهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة وتعينهم على اتقاء أشعة الشمس وتخفيف حرارة الأجواء.