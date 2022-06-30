افتتحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار (جزئيا) النفق الواقع في منتصف شارع عبدالله عريف ونفق طريق المنصور اللذين يتقاطعان مع وجهة مسار من الجهة الغربية، إذ يعتبران شرياناً رئيسياً مهما يسهم في تحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية عبر هذين الشارعين الحيويين في مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة أن طول نفق عبدالله عريف يبلغ 235 مترا وعرضه 35 مترا، فيما تم تنفيذ نفق شارع المنصور بطول 230 مترا، وعرض 31 مترا، حيث نفّذت وجهة مسار هذين النفقين وفق أفضل الأعمال التصميمية المراعية للجوانب البيئية باحترافية عالية ووفق متطلبات السلامة المرورية بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة. هذا ويعتبر طريق عبدالله عريف الطريق الرئيسي الذي يربط منطقة الرصيفة جنوباً ومنطقة الزاهر شمالاً الذي يرتبط بطريق الأمير محمد بن سلمان المتجه لمدينة جدة وطريق أم القرى المتجه للمسجد الحرام، حيث إن افتتاح هذا النفق يسهل حركة المرور وصولاً إلى المسجد الحرام و(محطة الرصيفة) لقطار الحرمين السريع، فيما يعتبر طريق المنصور أحد الشوارع الرئيسية في مكة التي تتقاطع مع وجهة مسار.

يشار إلى أن تصميم وجهة مسار يعتمد على مفهوم الحركة الشاملة، إذ لا تتقاطع فيه المركبات مع طريق المشاة. وتحتوي الوجهة على طريقين رئيسيين شمالي وجنوبي بعرض 40م لكل اتجاه، إضافة إلى «واجهة مسار» الممتدة على طول الوجهة بطول 3.65 كم وعرض 60 كم، كما يشتمل التصميم على بناء 5 جسور للمشاة و4 أنفاق خدمات بإجمالي طول 14 كم و11 نفقاً للمشاة، إضافة إلى 13 نقطة باصات و4 مبانٍ لمواقف السيارات خصوصا لسكان الوجهة وزوارها من أهل مكة وضيوف الرحمن.