أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها بدأت أخيرا بإجراءات تطبيق المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل)، التي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع نظام الهيئة (فاتورة)، حيث ستعمل الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل).وكشفت الهيئة أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل ستبدأ بتاريخ 1 يناير 2023 مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى ممن تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة.وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.