كشفت مذكرة التفاهم بين السعودية والعراق لإنشاء مشروع الربط الكهربائي بينهما، أنه يهدف إلى مشاركة البلدين في احتياطي قدرات توليد الكهرباء، لاستعماله خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، ما يقلل مدد انقطاع الكهرباء، إضافة إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، ما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين، وتعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.وتضمنت مذكرة التفاهم إمكانية استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء، إضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، ما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.وستعمل المذكرة على استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.