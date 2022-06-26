أعلنت وزارة الحج والعمرة توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة مستشفيات أندلسية للخدمات الطبية، في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات الطبية وتيسير سبل الرعاية الصحية للموظفين.ووقع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الحج عبدالله بخش، ومدير التشغيل الإقليمي لمجموعة أندلسية الطبية الدكتور وليد خضر.ويعكس هذا التعاون مدى حرص وزارة الحج والعمرة بقيادة الوزير الدكتور توفيق الربيعة على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز القدرات والكفاءات الطبية على جميع المستويات ضمن رؤية المملكة 2030.ومن أجل تعزيز قوة مثل هذه الشراكات، تحرص مجموعة أندلسية برئاسة الدكتور حازم زقزوق على إجراء المزيد من التوسعات الطبية لدعم وتحسين مستويات الرعاية الصحية في كافة قطاعات المملكة من خلال افتتاح مستشفى حي الجامعة الجديد ٢٠٢٣.ويهدف التعاون إلى تقديم الرعاية الشاملة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الحج والعمرة، ليتمكنوا من تأدية دورهم الوظيفي بيسر وسهولة ضمن بيئة عمل صحية، إضافة لتقديم رعاية خاصة للحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية المناسبة لكل حالة، وذلك لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يساعد على رفع جودة الأداء بالمنظمة.وتضمنت الاتفاقية توفير خصومات مميزة لمنسوبي وزارة الحج والعمرة، وإقامة حملات طبية تحت رعاية مجموعة من أفضل الاستشاريين والأخصائيين، لزيادة الوعي الصحي بالأمراض وكيفية الوقاية منها أو التعامل معها وتقديم ندوات خاصة لحالات الأمراض المزمنة وكيفية التعايش معها، إضافة للتوعية بأهم الإجراءات الطبية اللازمة التي يجب مراعاتها.وأكد الطرفان أهمية هذا التعاون وكونه خطوة متقدمة على طريق تطوير العلاقات بين المنشأتين بما لها من دور إيجابي ينعكس على الموظفين والاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما يؤدي إلى تنمية بيئة العمل المتميزة والمدعومة بالصحة والسلامة للجميع.