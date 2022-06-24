سطعت شمس الفخامة بمدينة الرياض في يوم الجمعة الموافق 24 يونيو بافتتاح أرقى مراكز التسوق العائلي (مانويل ماركت) بمجمع بارك أفينيو في حي قرطبة، و الذي يعد الفرع الثاني عشر حول المملكة والثاني بمدينة الرياض بمساحة تفوق ال 5000 م²، وصمم الفرع بطابع عصري جديد مواكب للتطور بتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين تجربة العملاء في نمط أسلوب التسوق الحديث.

قام بالافتتاح الأستاذ خالد الدرويش - المدير التنفيذي لأسواق مانويل ماركت، بحضور كل من الأستاذ عبدالإله أحمد الدرويش رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد الرزاق أحمد الدرويش المدير العام، ونخبة من رجال الأعمال والإعلام، وجمع غفير من عملاء مانويل.

ومن الجدير ذكره أن مانويل ماركت هي ليست مجرد علامة تجارية بل هي قصة نجاح ملموسة فاقت كل التوقعات في مدة قياسية لا تتجاوز اثني عشرة سنة اكتسبت فيها لقب فخامة التسوق وعشق عملائها، إذا حرصت إدارتها التنفيذية على أن تجوب أرجاء الدنيا مستهدفة أفضل ما أنتجه العالم من الأطعمة العضوية والخالية من الجلوتين لتتصدر الريادة في مجال الأطعمة المستوردة، وتعد مانويل ماركت شريكا إستراتيجيا لعديد من العلامات التجارية العالمية ويعزز ذالك مالها من إمكانات لسد متطلبات السوق السعودي من الأطعمة الصحية.

وأعرب المدير التنفيذي خالد الدرويش عن شكره وإمتنانه لشركاء النجاح من موردين وعملاء وموظفين، مؤكداً لمنسوبي مانويل ماركت أن الإنجاز لا يتحقق إلا بالعمل الدؤب لتستمر قصة النجاح التي بدأت منذ عام 2010م، كما جدد الالتزام لعملاء مانويل ماركت بمواصلة التطوير والسعي المستمر في الفترة القادمة لتوسع سلسلة فروع مانويل ماركت حول المملكة.