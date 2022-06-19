كشفت وزارة الموارد البشرية، في تقرير حديث لها، أن 25% من إيرادات المقابل المالي للعمالة (الزائدة عن العاملين السعوديين) تحول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بواقع 200 ريال شهريا عن كل عامل، فيما يتم تحويل 75% من المقابل المالي للعمالة الزائدة إلى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بواقع 600 ريال شهريا (ويبلغ إجمالي الإيرادات 800 ريال شهريا عن كل عام). وبينت الوزارة أن المقابل المالي للعمالة الوافدة التي يقابلها عامل سعودي واحد يحول بالكامل إلى حساب وزارة المالية أيضا بواقع 700 ريال شهريا.وبلغ إجمالي إيرادات المقابل المالي لعام 2021 نحو 33.5 مليار ريال، وكان نصيب المقابل المالي عن كل عامل وافد لدى المنشأة يزيد على عدد السعوديين نحو 26.34 مليار ريال، وتم تحويل 75% من المبلغ بما يعادل 19.99 مليار ريال إلى الحساب الجاري لدى وزارة المالية، فيما تم تحويل 6.64 مليار ريال إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).أما العمالة الوافدة التي تعادل العمالة السعودية فبلغ إجمالي إيراداتها نحو 6.86 مليار ريال، وتم تحويل مقابلها المالي إلى حساب وزارة المالية.وكشفت الوزارة أن إيرادات رخص العمل التي تعادل (100 ريال سنويا للعامل الواحد) بلغت 554.62 مليون ريال، وبلغت إيرادات تأشيرة الدخول للعمل المؤقت المقدرة بـ 1000 ريال سنويا نحو 41.85 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات مخالفات نظام العمل نحو 580.94 مليون ريال، أما التوطين الموازي (نطاقات) الخاص بشراء المنشآت لوحدات سعودة بهدف رفع نسبة السعودة من خلال صندوق الموارد البشرية فبلغت الإيرادات نحو 38.19 مليار ريال.إيرادات وزارة الموارد البشرية:33.5 مليار ريال مقابل مالي554.62 مليون لرخص العمل41.85 مليون تأشيرة الدخول المؤقت580.94 مخالفات نظام العمل