توقع بنك «جيه بي مورجان» الأمريكي ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل على المدى القصير، ووصول سعر الذرة إلى 13 دولارا للبوشل وهو أعلى مستوياته على الإطلاق.وذكر البنك الأمريكي، في تقرير توقعات منتصف العام، أن السلع الأساسية ربما تحقق عوائد مذهلة، في ظل شح الإمدادات وانخفاض المخزونات.وأشار التقرير إلى أن عدم وجود مخزون احتياطي يجعل السوق عرضة لانقطاع الإمدادات غير المخطط له، مثل تصاعد الاحتجاجات في ليبيا، وتدهور أوضاع المحاصيل الأمريكية، وموسم الأعاصير النشط في المحيط الأطلسي الذي قد يتسبب في إغلاق مصافي التكرير في خليج المكسيك.كما ألمح التقرير أيضًا إلى أن هناك القليل من الوضوح بشأن موعد استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا، التي تعد خامس أكبر مصدر في العالم.وأضاف أنه على عكس فترات تضخم أسعار الغذاء السابقة، فإن الأسعار المرتفعة وحدها لن تكفي لحل أزمة المخزون في هذه الظروف، التي ربما تستمر.