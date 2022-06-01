واصلت أسعار النفط قفزاتها مجدداً أمس (الثلاثاء)، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر يوليو، لأجل يوم (الثلاثاء) بأكثر من 2.31 دولار بارتفاع نسبته 1.9% لتصل إلى 123.98 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بارتفاع 3.7% عن سعر إغلاق يوم (الجمعة)، ومسجلاً أعلى مستوى منذ 9 مارس.وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدماً رئيسياً للنفط الروسي. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «إن الخطوة ستشمل على الفور 75% من واردات النفط الروسية»، ويأتي هذا الحظر ضمن حزمة عقوبات جديدة هي السادسة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.وبيّن المجلس الأوروبي في بيان له، أن المجلس وافق على أن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي يتم تسليمها من روسيا إلى الدول الأعضاء، مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خط الأنابيب.وأضاف المجلس أنه في حالة «الانقطاعات المفاجئة» للإمدادات، سيتم إدخال «إجراءات طارئة» لضمان أمن الإمدادات.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي إن هذا الاستثناء المؤقت يغطي النفط الروسي المتبقي الذي لم يتم حظره بعد.وأضافت: «لقد اتفقنا على أن المجلس سيعود إلى الموضوع في أقرب وقت ممكن بطريقة أو بأخرى، لذلك لا يزال يتعين علينا العمل عليه، لكن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام».أسعار النفط:ارتفعت 1.9 %الزيادة 2.31 دولار124 دولاراً سعر البرميلأعلى مستوى منذ مارس