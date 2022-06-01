ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر مارس الماضي، رغم صعود معدلات الرهن العقاري التي قلّصت الطلب.وكشفت بيانات مؤشر «إس آند بي كايس شيلر»، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت 21.2% في مارس على أساس سنوي، مقابل 20.3% في فبراير السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لصعود 19.8%.وبحسب التقرير، جاءت مدن «تامبا» و«فينيكس» و«ميامي» في صدارة قائمة الأكثر ارتفاعاً في أسعار المنازل بصعود 34.8%، و32.4%، و32% على الترتيب.وعلى الصعيد الوطني، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 20.6% في مارس الماضي، مقابل زيادة 20% في الشهر السابق له.وجاء صعود أسعار المنازل رغم ارتفاع معدل الرهن العقاري لآجل 30 عاماً عند 4.67% في نهاية مارس الماضي مقابل 3.29% في بداية شهر يناير.