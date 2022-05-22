كشف رصد أجرته «عكاظ» أن شركة أرامكو واصلت فروقاتها التريليونية مع الشركة المصنفة بأنها الأعلى قيمة سوقية في العالم، إذ بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو نحو 2.33 تريليون دولار (8.75 تريليون ريال)، فيما بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت نحو 1.89 تريليون دولار (7.08 تريليون ريال)، ليصبح الفرق في القيمة السوقية بين الشركة الأولى عالميا والثالثة نحو 443.1 مليار دولار (1.66 تريليون ريال). فيما بلغ الفرق بين شركة أرامكو وشركة «أبل» المصنفة بأنها الثانية عالميا نحو 105.8 مليار دولار (394.05 مليار ريال)، وبلغت القيمة السوقية لشركة «أبل» 2.23 تريليون دولار (8.35 تريليون ريال).وكان سهم أرامكو الذي يتداول في السوق السعودية قد أغلق بنهاية تداولاته الأسبوعية عند سعر 39.75 ريال (10.6 دولار)، فيما أغلق سهم «أبل» عند مستوى 137.59 دولار (515.96 ريال)، وأغلق سهم «مايكروسوفت» عند سعر 252.56 دولار (947.1 ريال).«تويتر» يفقد 21 %فقد سهم شركة «تويتر» نحو 20.79% من قيمته بنهاية تداولاته الأسبوعية الجمعة الماضية عند سعر 38.29 دولار للسهم، مقارنة مع إعلان الشركة في 25 أبريل عن موافقتها على صفقة استحواذ ايلون ماسك على الشركة، عندما كان سعر السهم آنذاك نحو 48.34 دولار.وفقدت القيمة السوقية للشركة منذ الإعلان عن الاستحواذ حتى آخر إغلاق أسبوعي لها نحو 7.68 مليار دولار (28.8 مليار ريال)؛ لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 29.26 مليار دولار، وساهم في تراجع سهم الشركة انخفاض الأسواق العالمية بشكل عام، إضافة إلى عدم اليقين بشأن مصير الصفقة بعد تصريحات ايلون ماسك الأخيرة بأن الحسابات الوهمية في الشركة تعادل نحو 20% من جميع حسابات «تويتر» المزيفة، متعهدا بعدم المضي قدمًا في عملية شراء الشركة التي ستكلفه 44 مليار دولار، بقيمة 54.2 دولار للسهم حتى يتم حل المشكلة، وفي حال عدم إتمام الصفقة فسيلزم ايلون ماسك بسداد مليار دولار.منذ صفقة الاستحواذالقيمة السوقية للشركات العالمية:أرامكو 8.75 تريليون ريالأبل 8.35 تريليون ريالمايكروسوفت 7.08 تريليون ريالشركات انخفضت في الأسبوع الأخير