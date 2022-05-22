أظهر تقرير حديث ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من السعودية بنسبة 38% في شهر أبريل الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، كأعلى مستوى منذ شهر مايو 2020.ووفقا للتقرير، بلغ عدد الصادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميًا، فيما بلغ الرقم نحو 1.61 مليون برميل يوميًا في شهر مارس.وبلغت واردات الصين من النفط الروسي نحو 4% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ إجمالي شحنات النفط الروسي 6.55 مليون طن أو 1.59 مليون برميل يوميًا خلال أبريل، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يوميًا في مارس.وفي الشهر الماضي، ارتفعت واردات الصين الإجمالية من النفط الخام نحو 7% على أساس سنوي، في أول زيادة في 3 أشهر، رغم عمليات الإغلاق واسعة النطاق المرتبطة بالوباء التي أدت إلى تراجع الطلب على الوقود وتقليص إنتاج المصافي.