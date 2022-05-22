أضافت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس (بنز) في السعودية ميزة جديدة لعملائها تندرج ضمن إستراتيجية الشركة لتطوير تجربة العميل خصوصاً في خدمات ما بعد البيع، بعد أن دشنت الموقع الإلكتروني mercedesbenzksa.com/‏book-a-service الخاص بمراكز الصيانة، الذي يتضمن العديد من الخدمات التي تقدم خيارات مميزة أمام العملاء، بدايةً من حجز موعد الصيانة وتحديد نوعية الخدمة المطلوبة مما ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وتنفيذ الطلب وتقليص فترة انتظار العميل أو بقاء المركبة في مراكز الصيانة.وحول الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمراكز الصيانة، تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلاً: «نعمل على الاستفادة من كافة التقنيات والوسائل التي من شأنها تعزيز تجربة عميل مرسيدس (بنز) في كافة الأقسام خصوصاً ذات التعامل المباشر مع العملاء، ومن أهم المميزات المتوفرة الموقع الإلكتروني، إلى جانب خدمات حجز الموعد وتحديد نوع الخدمة المطلوبة مثل صيانة دورية أو عطل فني أو إصلاح الجسم الخارجي للمركبة؛ يساعد أيضاً في توجيه العميل إلى أقرب مركز صيانة، بعد تحديد الموعد المناسب للعميل الذي يضمن سلاسة وسرعة عملية الاستلام وتنفيذ الخدمات المطلوبة».وأشار ولي إلى أن المتابع للخطوات التي تقوم بها الشركة يلحظ الاستثمار الكبير الذي تعمل عليه الشركة لتطوير وتحديث مرافقها وآلية عملها بشكل مستمر؛ لتكون دائماً في مستوى تطلعات عملاء السيارات رقم واحد في العالم سيارات مرسيدس «بنز».