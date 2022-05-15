كشفت مصادر رسمية أنه من المقرر الإعلان عن طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة.وأشار إلى أن حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية ارتفع إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه في 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 52.3%.كما أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق «انستاباي» للتحويل بين البنوك سجل نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي.