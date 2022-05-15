بعد أسبوع حافل وانهيار لبعض الأسهم الإلكترونية، في مقدمتها عملة «لونا»، التي كانت تتداول قبل عدة أشهر عند مستوى 116 دولارا وانهيارها وفقدانها قيمتها بنسبة 99.99% عند مستوى 0.0000004 دولار، عاودت بعض العملات الرقمية الصعود مجددا، لتقفز العملة مجددا بنسبة 3700%.وارتدت العملات المشفرة صعودا بنهاية التداولات الأسبوعية الجمعة الماضية، بعد أن عانت من خسائر قاسية (الخميس)، وذلك بعد أن أدت عمليات البيع المكثّفة إلى خسارة أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة فقط، بحسب بيانات شركة CoinMarketCap.وبدأت الخسائر مع تخلّص المستثمرين مما يُعرف بالعملات المشفّرة المستقرة، حيث انهارت Terra USD، وسحبت معها كل العملات الأخرى، على رأسها «بيتكوين» التي هوت بنسبة 10% إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، بينما انخفضت Ethereum بنسبة تصل إلى 16%.والعملات المستقرة غالباً ما تكون مرتبطة بأصول مثل العملات الحقيقية أو المعادن، لذلك كانت تعتبر مستقرة لأنها مقيّمة بحسب هذه الأصول، لكنها فقدت استقرارها بعد هبوطها دون القيم المرتبطة بها.وكانت العملات المشفرة خسرت نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد، حسب ما نقلته «بلومبيرغ» عن بيانات CoinMarketCap.