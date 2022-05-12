أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إلقاء اللوم على «أوبك بلس» هدفه تحويل الانتباه عن ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم.وأوضح أن من يتجاهلون ارتفاع أسعار الغاز والفحم ويركزون على النفط، لا يرغبون بلفت الانتباه لهم، ولذلك يلقون باللائمة على «أوبك بلس».وقال إن العالم استنفد جميع الطاقة الإنتاجية بما في ذلك الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية، وهذا لم تدعُ إليه «أوبك بلس» ولم تتسبب فيه، خصوصا السعودية والإمارات.وأشار إلى أنه يجب على العالم إعادة النظر في «أوبك بلس» التي كانت وما زالت وستظل مصدراً للاستقرار طويل الأمد للإمدادات.وكان وزير الطاقة قد أكد أمس الأول (الثلاثاء) أن العالم بحاجة إلى الانتباه لواقع قائم يتمثل في نفاد قدرات إنتاج الطاقة على جميع المستويات. وبيّن على هامش المؤتمر العالمي للمرافق أنه قلق إزاء نظام الطاقة القائم، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى العمل بشكل جماعي ومسؤول. وأضاف الوزير قائلا: «لماذا ينصب التركيز على أسعار النفط المرتفعة وليس على أسعار البنزين أو الديزل أو غيرهما؟».تصريحات الوزير:- ارتفاع أسعار الغاز والفحم- العالم استنفد الطاقة الإنتاجية- لابد من إعادة النظر في «أوبك بلس»- نفاد قدرات إنتاج الطاقة