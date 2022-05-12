تعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اعتماد القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من المطورين العقاريين المؤهلين، وستسترد الضريبة للمطور العقاري بدءا من تاريخ تسجيله في الهيئة، ويحق لمجلس إدارة الهيئة استرداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لطلبات التسجيل (بأثر رجعي من تسجيله). وسيسمح للمطور العقاري المرخص والمستوفي لكافة المتطلبات أن يقدم طلباً للهيئة باعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة، والخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته، أو التصرف به كمالك «التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد».وتضمنت شروط استرداد الضريبة ضرورة أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري، وأن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً بشرط «أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وتضمنه جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة (قوائم مالية) طوال فترة سريان العقد».ويجوز للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد في ما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة، ويجوز للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد.وفي حال كان المطور العقاري المؤهل يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد وتم الإفصاح عن تلك الحصة للهيئة قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد.استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين:تسجيل المطور العقاريتملك العقار بعقد تأجيريإمكانية الاسترداد شهرياضرورة توفر قوائم مالية للمستأجرين