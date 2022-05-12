قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: «إن قطاع التعدين نجح في تحقيق عائدات قياسية في عام 2021 بلغت 727 مليون ريال».وأضاف المديفر أن القطاع نجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال في عدد من المشاريع يجري إكمال دراستها حالياً. وبين خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الأفريقي «إندابا» الذي تعقد أعماله في كيب تاون، أن الوزارة تلقت 930 طلباً للحصول على تراخيص استكشاف خلال عام 2021؛ منها 145 طلباً من شركات أجنبية بنسبة 100%.وذكر أن النجاحات التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة خاصةً للمستثمرين المحتملين، مثل: ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا وأوروبا.