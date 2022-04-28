كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إبرام الحكومة السعودية اتفاقية مع شركة «لوسيد» الأمريكية لشراء مركبات كهربائية بما يصل إلى 100 ألف مركبة وبما لا يقل عن 50 ألف مركبة خلال 10 سنوات، سينعكس عنه عقد صفقة بقيمة متوقعة تصل إلى 7.74 مليار دولار (29.03 مليار ريال).ووفقا لموقع الشركة الرسمي، فإن سعر سيارة «لوسيد أير» يعادل نحو 77.4 ألف دولار (290.250 ريالا سعوديا)، وشراء السعودية 100 ألف سيارة سيعادل نحو 26.54% من إجمالي القيمة السوقية للشركة.وكانت شركة «لوسيد» استأجرت قطعة أرض صناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، لمدة 25 عاما، بعقد إيجار قيمته 30.27 مليون دولار (113.5 مليون ريال)، لإنتاج نحو 150 ألف سيارة سنويا داخل السعودية، لتصبح السعودية مركبا رئيسيا للصناعات الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية.ملكية «الاستثمارات»يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 62% من أسهم شركة «لوسيد»، وتعادل قيمة ملكيته وفقا للأسعار الحالية نحو 18.08 مليار دولار (67.81 مليار ريال)، إضافة إلى امتلاك الصندوق نحو 25% من شركة إعمار التي تحتضن مصنع «لوسيد»، وتعد ملكية الصندوق في شركة إعمار نحو 3.31 مليار دولار (12.42 مليار ريال).