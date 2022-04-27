وقعت شركة «لولو» ماركت اتفاقية أخيرا، مع البريد السعودي «سبل» لتمكين عملاء «لولو هايبر ماركت» من إرسال شحنات إلى أحبائهم. وتضمنت الاتفاقية استلام «سبل» للشحنات المحلية الواردة والتابعة لشركة لولو، وإرسالها إلى الوجهة النهائية.ووقع الاتفاقية المدير الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت السعودية شهيم محمد، ونائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية في سبل ريان الشريف.وبدأت «لولو» تقديم الخدمة في «الرياض، وجدة، والدمام»، وتمت مناقشة خطط مستقبلية تتضمن تقديم سبل لخدمات بريدية من خلال شبكات ومؤسسات متعددة تسهل وتمكن برامج الحوكمة والتجارة الإلكترونية.وستشارك «سبل» في عمليات التوصيل السريع والدولي وتوصيل منتجات البقالة لتطبيق لولو وموقعها الإلكتروني.وقال شهيم محمد: «التعاون مع «سبل» رائع، وسيفتح العديد من السبل للشركتين للارتقاء معاً، ولحدوث تغييرات كبيرة».