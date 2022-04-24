وقعت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس «بنز» عقدين مع شركتي قطان ميديا، وكنترول سي المتخصصتين في المجال الإعلامي وكتابة المحتوى لتطوير قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي التي تربط الشركة بعملائها، وذلك استمرارا لنهج الشركة بالاعتماد على الشركات الوطنية في ما تحتاجه من خدمات ذات طبيعة تخصصية في مختلف أقسام الشركة. وأشار رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي، إلى أن تجربة الشركة في التعامل مع الشركات الوطنية والاعتماد عليها كشركاء نجاح حققت نتائج مبهرة، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص على الاستفادة بشكل كامل من المحتوى المحلي في كافة المجالات لدعم أعمال الشركة وتطوير خدماتها التي تقدمها لعملاء سيارات مرسيدس (بنز). وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطان ميديا مهند قطان، بأن الشركات المحلية المتخصصة وتحديداً في المجال الإعلامي هي الأقدر والأنسب لقيادة الدفة الإعلامية في الشركات لامتلاكها عاملاً مهماً وهو فهم الثقافة المحلية، بالإضافة إلى التطور الكبير في كوادر وأدوات الشركات الوطنية. فميا أشارت رئيسة شركة كنترول سي إيلاف طرابلسي أن اهتمام شركة إبراهيم الجفالي بأدق تفاصيل الرسائل الإعلامية يعكس العقلية الاحترافية التي تدار بها الشركة.