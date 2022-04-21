وسط استمرار المليشيا الحوثية في خرق الهدنة الأممية، أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم (الخميس) إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في محور رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثي.وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة تحمل متفجرات مفخخة تابعة للحوثي أثناء ما كانت تحلق باتجاه مواقع عسكرية في محور رازح، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش رصد 80 خرقاً للهدنة الأمممية حتى الثلاثاء.وفي ذات السياق، وجه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز جميع قواته بالاستعداد والجهوزية التامة للمعركة الوطنية الفاصلة التي ستخلص اليمن واليمنيين من عصابات الحوثي المدعومة إيرانياً.وقال ابن عزيز خلال حفل عسكري في محافظة مارب أمس: كل اليمنيين اليوم باتوا يداً واحدة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الجميع متوجه وينظر نحو العاصمة صنعاء القلب النابض لكل اليمنيين سوف نحتفل فيها قريباً بإذن الله.وأضاف «لا عذر اليوم لأحد، كلنا سوف نتجه إلى صنعاء لتحريرها وتحرير كل شبر في اليمن من الحوثي، وسنحقق لليمن الأمن والاستقرار والرخاء».من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية عن تحويل المليشيا بعض الأودية في جنوب العاصمة صنعاء إلى مواقع لتدريب مليشياتها مستغلة الهدنة الأممية، مؤكدة أن مجاميع مسلحة كبيرة تجري تدريبيات في أحد الوديان بمديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء.