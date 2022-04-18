انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 116.7 مليار دولار خلال شهر فبراير 2022، بانخفاض قدره 2.7 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير 2022.وتراجعت السعودية إلى المركز الـ 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر فبراير 2022.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي إلى 101.27 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 87% من الإجمالي، و15.46 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 13%.وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1306.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1054.8 مليار دولار.