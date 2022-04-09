نقلت وكالات عالمية عن تجار ومتعاملين بشركات صرافة في اليمن قولهم إن الريال اليمني استعاد كثيرا من قيمته وسجل أفضل مستوى له منذ سنوات أمام الدولار والعملات الأجنبية، عقب أشهر من الانهيار الحاد والهبوط لأدنى مستوى على الإطلاق.

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن تحسنا كبيرا غير مسبوق طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في الساعات الأولى من الخميس، عقب ساعات من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تخليه عن السلطة ونقل كافة صلاحياته لمجلس رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير لليمن، بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا.

وذكر صرافون أن العملة اليمنية ارتفعت مساء الخميس إلى 650 ريالا للدولار للشراء، و850 ريالا للبيع مقارنة مع نحو 1130 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف يوم الأربعاء، بعد أن كانت عند 1240 ريالا للدولار في تداولات سوق الصرف مطلع الشهر الحالي، و1280 أواخر مارس الماضي. وأعلنت الرياض مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة المدعومة من السعودية بعد إعلان الرئيس هادي.

ويسود الشارع اليمني تفاؤل كبير بأن تنعكس التطورات الإيجابية في سوق الصرف بالإيجاب على أسواق السلع وتتراجع بعد أن صعدت بشكل قياسي وغير مسبوق في تاريخ اليمن مع بداية شهر رمضان وارتفاع أسعار النفط عالميا، وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار القمح.