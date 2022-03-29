رفعت شركات للدواجن المبردة قيمة منتجاتها بواقع 50 هللة لكافة الأوزان (700 – 1300 غرام)، وذلك اعتباراً من منتصف الأسبوع الماضي.وعزت مصادر ذات علاقة بصناعة الدواجن قرار زيادة القيمة السوقية لمنتجاتها نتيجة الزيادة الجديدة للأعلاف بنسبة 13% خلال شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن بعض شركات الدواجن عمدت لرفع منتجاتها مطلع مارس الجاري بواقع 25- 75 هللة للدواجن.وذكرت أن مصانع الأعلاف الوطنية أخطرت كافة شركات الأعلاف بخطابات رسمية باعتماد التسعيرة الجديدة اعتباراً من 20/‏3/‏2022؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الظروف العالمية الراهنة؛ ما أدى لزيادة تكاليف المنتجات من الأعلاف، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة تراوح بين 1925 – 1999 ريالاً للطن، مبينة أن التكاليف الإنتاجية للدواجن سترتفع بواقع 50 هللة نتيجة الزيادة الجديدة للأعلاف.وقال رضي النغموش (مستثمر): «شركات الدواجن ستضطر لإعادة تقييم منتجاتها على خلفية الزيادة الجديدة، وأتوقع أن ترتفع الأسعار في الفترة القادمة بواقع 50 هللة للدجاجة الواحدة».وأضاف:«الطلب خلال شهر رمضان المبارك يشهد زيادة بنسبة 10% على الدواجن مع موجة الاستعداد للشهر الكريم، فيما تعود الحركة الشرائية لوضعها الطبيعي اعتباراً من الأسبوع الثاني وحتى الأسبوع الأخير، إذ يبدأ الطلب في الارتفاع مجدداً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ المطاعم في سحب كميات كبيرة وكذلك عودة الأسر للاستهلاك الاعتيادي».ووفقاً للتسعيرة الجديدة الشاملة لضريبة القيمة المضافة، فإن السعر الجديد وصل إلى 13.5 ريال مقابل 13 ريالاً للدجاجة زنة 700 غرام، و14.5 ريال مقابل 14 ريالاً للدجاجة زنة 800 غرام، و15 ريالاً مقابل 14.5 ريال للدجاجة زنة 900 غرام، و16.5 ريال مقابل 16 ريالاً للدجاجة زنة 1000 غرام، و17 ريالاً مقابل 16.5 ريال للدجاجة زنة 1100 غرام، و17.5 ريال مقابل 17 ريالا للدجاجة زنة 1200 غرام، و18 ريالاً مقابل 17.5 ريال للدجاجة زنة 1300 غرام.