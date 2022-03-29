كشف مدير إدارة الجمعيات والمشاريع بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية محمد الرشيد لـ«عكاظ» أن عدد المتقدمين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للتنمية الريفية المستدامة «ريف» بالمنطقة الشرقية خلال عام بلغ 2000 متقدم.وأكد أن عدد المتقدمين للبرنامج وصل 19 ألف متقدم بالمنطقة الشرقية وحدها، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المنجزة (القبول، الرفض) بلغ 2000 طلب، فيما يراوح عدد الطلبات المقبولة 800- 900 طلب حتى الآن.وقال: «البرنامج يدعم 6 قطاعات (البن، الزراعة البعلية، تربية النحل، زراعة الورد، زراعة الفاكهة، الأسر الريفية المنتجة).وذكر أن برنامج ريف متاح لجميع المواطنين من الجنسين بشرط أن يكون العمر 21 عاماً، وألا يكون موظفاً، كما أن البرنامج يغطي المشروع بنسبة 100%، بحيث يتم دفع الأقساط لمدة 18 شهراً، لافتاً إلى أن الحد الأعلى لسقف الدعم يبلغ 4500 ريال شهرياً.وأشار إلى أن برنامج ريف لا يشترط امتلاك الأرض، وإنما يكفي عقود الإيجار وشهادة شهود من العمدة بكون الأراضي مملوكة للأجداد، كما أن التقديم على برنامج ريف إلكتروني بالكامل بواسطة موقع ريف، كما أن البرنامج يدعم حملة بطاقة القبائل النازحة من الجنسين.ولفت إلى توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتشجيع الزراعة المائية، من خلال الدعم وتسهيل التراخيص من خلال إنشاء 15 مشروعاً للزراعة المائية بالمنطقة الشرقية، التي بدأت في الإنتاج.ونوه إلى أن عدد الجمعيات الزراعية المرخصة بالمنطقة الشرقية يبلغ 11 جمعية، تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.