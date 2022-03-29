محت الارتفاعات الأخيرة والبطيئة لعملة بيتكوين، على مدار الأسبوعين الماضيين، خسائرها منذ بداية العام الحالي، بل حولتها للربحية بعد العديد من الانتكاسات.وارتفعت العملة المشفرة إلى مستوى 47.583 دولاراً في بداية تداول هونغ كونغ، وهو أعلى بكثير من النطاق الذي كانت تتداول عنده العملة المشفرة بين 35.000 دولار و45.000 دولار منذ أوائل يناير.ومع المكاسب الجديدة، ارتفعت عملة بيتكوين الآن بنحو 1.2% لهذا العام، مقارنة بانخفاض 4.7% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وكانت العملة المشفرة تجمدت في نطاق ضيق منذ قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بإلغاء بعض إجراءات التحفيز التي وضعت للتعامل مع وباء كورونا، وهو ما يعني ضمنيا وجود نقود أقل لتوجيهها نحو الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة. وخضعت العملات المشفرة للتدقيق وسط تكهنات بإمكانية استخدامها للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، وعلى الرغم من رفض العديد من المحللين لهذا الادعاء، ومع ذلك بدأت بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة مثل إيثريوم بالارتفاع بشكل مطرد هذا الشهر جنباً إلى جنب مع الزيادات الأوسع في الأسهم الأمريكية.