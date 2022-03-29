وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، مع وزير العمل التايلندي سوشارت شوم كلين اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة العامة والعمالة المنزلية.وتهدف الاتفاقيتان إلى وضع إطار قانوني لجميع الإجراءات اللازمة للتوظيف الفعّال للعمالة التايلندية في المملكة، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، ووضع آليات المتابعة والتنفيذ المشترك لأحكام تلك الاتفاقيتين.ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، بما يحقق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.