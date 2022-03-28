أطلقت لولو هايبرماركت بالمملكة العربية السعودية حملة رمضان التي ستضفي إلى التسوق في الشهر الكريم متعة لا مثيل لها، بداية من تجهيز صندوق مستلزمات رمضان الذي يحتوي على جميع المستلزمات الأساسية بسعر 99 ريالا و199 ريالا، انتقالا إلى العديد من العروض وعرض المنتجات بشكل مميز وتسليط الضوء على مهرجان اللحوم والتمور والمكسرات وليالي رمضان وحلويات رمضان، كما أطلقت لولو سوق الفواكه لإعطاء العملاء تجربة تسوق مميزة وبأسعار مميزة على الفواكه والخضروات الطازجة بالجملة. كما توفر 30 فاكهة غريبة طوال الشهر الكريم.

وإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، أطلقت لولو صندوق مستلزمات رمضان + وجبة إفطار، بالتعاون مع بنك الطعام السعودي، عبر صناديق مستلزمات رمضان إضافة إلى وجبات الإفطار بسعر 15 ريالا و99 ريالا. ويمكن أيضا التبرع بمبلغ 15 و99 ريالا من خلال كاونترات المحاسبة وسيتم تجهيزها وتوزيعها لمستحقيها من خلال بنك الطعام السعودي.

بطاقات الإفطار والسحور

وليكتمل العطاء بشهر الخير، أطلقت لولو بطاقات خاصة برمضان، بطاقات الإفطار والسحور، وهي متوفرة بسعر 15 ريالا و150 ريالا، إذ إن البطاقة بمبلغ 15 ريالا يمكن استخدامها مرة واحدة، وبطاقة 150 ريالا يمكن اسخدامها عدة مرات خلال 60 يوما.

تعاون لولو مع سبل

وتسهيلا لمن يريد إهداء عائلته وأصدقائه هدية من المنتجات، أطلقت لولو مبادرة رائعة لصناديق بطابع رمضاني، إذ يمكن للمتسوقين اختيار المنتجات وتجهيز الصندوق الرمضاني، وسيتم إرساله إلى أي مكان بالعالم عن طريق البريد السعودي، إذ ستقدم لولو خصما خاصا 10% على رسوم الإرسال. وستكون هناك كاونترات للبريد السعودي في لولو هايبرماركت بالرياض وجدة والخبر لإرسال صناديق الهدايا.

إفطار نباتي وكيتو

لمن يتبع النظام النباتي أو الكيتو، تحضر لولو أطباقا شهية مناسبة للنباتيين ومتبعي حمية الكيتو.

أبرز الثيمات الرمضانية

السوق الرمضاني

يجمع السوق الرمضاني أهم منتجات المنزل والمطبخ والديكور وبأفضل العروض.

رمضان صحي

لمن يسلك الطريق الصحي في رمضان، رمضان صحي يغطي أهم المنتجات والخيارات الصحية من المنتجات العضوية والنباتية.

عروض التلفاز

تركز العروض على الشاشات الكبيرة لمتعة مشاهدة لا تضاهى.

عروض المنزل

تغطي عروض المنزل احتياجات المنازل، فتقدم العروض الرائعة على الأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ والأثاث.

ليالي رمضان

لإضفاء أجواء رائعة وللاستمتاع بالليالي الرمضانية، سيكون هناك العديد من الأطباق الرمضانية اللذيذة ليستمتع بها العملاء والتي تناسب جميع الأذواق.

وقال مدير لولو هايبرماركت بالمملكة العربية السعودية شهيم محمد: «أطلقنا عروضا على المنتجات وأيضا الصناديق الرمضانية لجعل التسوق أسهل وأكثر راحة. وتتميز متاجرنا بالعروض الرائعة على الكثير من المنتجات، وهذه العروض موجودة أيضا عند التسوق اونلاين للاستمتاع بتجربة تسوق رائعة وآمنة لمن يفضل التسوق من المنزل».

إطلاق الإيصال الإلكتروني

يتمثل مفهوم الإيصال الإلكتروني في تسهيل تتبع العملاء لفواتيرهم من خلال العمل كدليل رقمي لفواتيرهم. من خلال جعلها رقمية، ونعتزم منح العملاء تجربة تسوق أفضل، هدفها أيضًا اتباع نموذج مستدام لا تتأثر من خلاله البيئة.

عروض حاملي بطاقات ساب

يمكن للعملاء الاستفادة من خصم 15% باستخدام بطاقات ساب الائتمانية، ويسري هذا العرض من تاريخ 22 مارس وحتى 28 مارس. ويمكن الاستفادة من هذا الخصم عبر متاجر لولو هايبرماركت في المملكة العربية السعودية والاونلاين، بحد أعلى 150 ريالا على جميع الطلبات أكثر من 500 ريال.

وخصم 30% متوفر على الموقع الإلكتروني Luluhypermarket.com. فقط، في جميع أيام الجمعة والسبت في شهر أبريل 2022. بحد أعلى 75 ريالا على جميع الطلبات أكثر من 100 ريال.

لولو تحتفل بعام القهوة السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة

سيتم إطلاق مبادرة عام القهوة السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة، للتركيز على القهوة السعودية والبن السعودي.