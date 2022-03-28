كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن صادرات النفط سجلت ارتفاعا قويا في شهر يناير الماضي، لترتفع قيمة تلك الصادرات البترولية بنسبة 57.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 30.49 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات النفطية نحو 83.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمتها العام الماضي نحو 53.02 مليار ريال.أما في ما يختص بإجمالي قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) فقد صعدت في شهر يناير الماضي بنسبة 49.59% بزيادة قدرها 35.67 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 107.61 مليار ريال، مقارنة بـ 71.94 مليار ريال.وبلغت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات نحو 77.6% من إجمالي الصادرات في يناير الماضي، وكانت نسبة الصادرات النفطية نحو 73.7% في يناير لعام 2021.وأظهر التقرير أن الصين تعد الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 17.3 مليار ريال (16.1% من إجمالي الصادرات)، ثم الهند بقيمة 11.9 مليار ريال وبنسبة 11.1% من الصادرات، تبعتها كوريا الجنوبية بصادرات قيمتها 11.1 بما نسبته 10.4% من نسبتها.أما في ما يختص بالواردات، فبلغت من الصين نحو 12.4 مليار ريال (23.9% من إجمالي الواردات) كأعلى دورة واردات للسعودية، ثم أمريكا بقيمة 5 مليارات وبنسبة 9.6%، والإمارات بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 5.4% من إجمالي الواردات.الصادرات السعودية النفطية:بلغت 83.5 مليار ريالارتفعت 57.5 % على أساس سنويتعادل 77.6 % من إجمالي الصادراتالصين أعلى الدول استيرادا