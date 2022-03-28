في عصر تتزاحم فيه المنتجات، وتنطلق الموجات الشرائية لمستلزمات شهر الصوم الفضيل، تطل برأسها المشروبات الرمضانية للتنافس فيما بينها على كسب ود المستهلكين والوصول إلى جيوبهم.وتلقى تلك المشروبات رواجا في السعودية خصوصا، وفي منطقة الخليج عموما، منذ ما يزيد على 100 عام، إذ إنها تشكل عنصراً أساسياً لمائدة الإفطار الرمضاني، مع بيع ملايين العبوات من تلك المشروبات في الشهر المعظم، نظرا لكثرة الاستهلاك.ويقبل السعوديون على أشهر تلك المشروبات؛ نظرا لتمتعها بشعبية كبيرة، والحملات التسويقية والدعائية اللافتة لها بين الحين والآخر، لا سيما خلال شهر رمضان.ومع تخصيص الأسر السعودية ميزانية لشهر رمضان، يتم تخصيص بند خاص بالمشروبات الرمضانية. لافتة إلى أن الموسم الرمضاني الحالي يمتاز بوجود منافسة حادة بين مراكز التسوق في مختلف مناطق السعودية؛ لجذب أكبر عدد من المستهلكين من خلال العروض المغرية التي تقدمها بخفض أسعار بعض السلع لفترة يوم واحد أو أكثر.