سجل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي أعلى مستوى له منذ عام 2006، ليغلق عند مستوى 13 ألف نقطة، وسجلت أسهم 3 شركات مستويات تاريخية خلال تداولاتها أمس (الأحد).ولامس سهم شركة «سبكيم» مستوى 54.9 ريال كأعلى سعر له في تاريخه، إضافة إلى بلوغ سهم شركة دلة الصحية عند مستوى 105 ريالات، وكذلك صعود سهم شركة «تداول» إلى مستوى 187.4 ريال عقب إعلانها تغيير تكلفة رسوم التداول دون تأثر العميل بها.وبلغت إجمالي قيمة التداولات أمس (الأحد) نحو 8.4 مليار ريال، ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الحالي (2022) لتتجاوز مكاسبه الـ1700 نقطة وبنسبة 15.2 %، مقارنة بنهاية 2021.وبنهاية التداولات أمس (الأحد) فإن هناك 15 شركة يفصلها عن تسجيل أعلى قمة تاريخية لها أقل من 5% من أسعارها الحالية، ممثلة في شركات «الدريس، مبكو، معادن، كيمانول، سبكيم، النهدي، المواساة، دلة، سليمان الحبيب، الإنماء، الأهلي، تداول، بوبا، علم، أكوا باور»، فيما تتداول حاليا نحو 3 شركات عند مستويات قريبة من القاع، ويفصلها أقل من 5% لتسجل أدنى قاع تاريخي لها وهي: «أنابيب الشرق، الدواء، والنايفات».