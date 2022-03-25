وضعت العديد من مراكز التسوق في السعودية لمساتها الأخيرة لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك، إذ أنهت تلك المراكز تعاقداتها مع المصانع والشركات الغذائية استعداداً للشهر الفضيل، واتجهت لتخزين كميات من البضائع في مخازنها، خصوصاً أن الحركة الشرائية تشهد ارتفاعا كبيرا مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك.وأوضح متعاملون لـ«عكاظ» أن العروض الرمضانية بدأت في الظهور خلال الأيام الماضية، فيما ستبدأ الحملات الإعلانية خلال الأسبوع القادم، مشيرين إلى أن الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك يبدأ سنويا منتصف شهر رجب؛ من أجل استكمال المتطلبات قبل منتصف شهر شعبان.زيادة سعرية بشكل تدريجيأشار محمد الأحمد (تاجر) إلى أن عدداً من الأسعار سجلت زيادة تراوحت بين 8% - 54% تقريبا، وأن بعض الشركات الغذائية وكذلك مصانع بدأت في زيادة الأسعار بشكل تدريجي منذ مطلع 2022.وقال: «الزيادة التدريجية تراوح بين 2 - 5 ريالات على دفعات، وإحدى العلامات التجارية للمعكرونة مثلا ارتفعت أسعارها بنسبة 54% لتصل الى 133 ريالا مقابل 73 ريالا للكرتون، والزيادة الحاصلة شملت العديد من المواد الغذائية المرتبطة بالمائدة الرمضانية، بحيث شملت الزيوت، والمعكرونة، والشوربة، والأرز، وغيرها من المستلزمات الرمضانية.علامات تجارية ترفع أسعارهاأضاف علي المحروس (متعامل): «الزيادة شملت كذلك كافة أنواع الحليب «المبستر» أو المحلى، فإحدى العلامات التجارية ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 225 ريالا مقابل 190 ريالا للكرتون، فيما العلامة التجارية المنافسة ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 245 ريالا مقابل 204 ريالات للكرتون، والعلامة التجارية الثالثة ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 240 ريالا، مقابل 205 ريالات للكرتون، والشوربة ارتفعت بنسبة 8% لتصل إلى 190 ريالا مقابل 175 ريالا للكرتون، والمعكرونة الكويتية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 73 ريالا مقابل 56 ريالا للكرتون، وإحدى العلامات التجارية للزيت ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 106 ريالات مقابل 96 ريالا للكرتون، وكذلك الأمر بالنسبة لإحدى العلامات التجارية للزيت ارتفعت بنسبة 27% لتصل الى 94 ريالا مقابل 74 ريالا للكرتون».ميزانية الأسرة ومستلزمات رمضانأكد علي الزاهر (تاجر) أن الحركة الشرائية ستبدأ فعليا خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد دخول شهر شعبان، لافتا إلى أن المستلزمات الرمضانية سيتم عرضها خلال اليومين القادمين، لافتا إلى أن بعض الأسر تفضل الانتهاء من شراء المستلزمات الرمضانية قبل فترة كافية من دخول الشهر الفضيل.ونوه إلى أن الميزانية في الموسم الحالي سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الرمضانية، وأن ميزانية الأسرة الواحدة تختلف باختلاف عدد أفراد العائلة، فالبعض يحتاج إلى ما بين 2 إلى 3 آلاف ريال للتجهيز للموسم الرمضاني، فيما البعض الآخر بحاجة إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال تقريبا.