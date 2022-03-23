يشكل فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك عنوانا للرقي والأناقة في مركز الرفاهية ويجمع بشكل أنيق بين فن الحياة الفرنسية الحديثة والتراث المصري القديم وجوهر وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك في قلب دبي ويتميز تصميمه بهرم ذهبي مزخرف على هيئة مسلة تشبه مسلة الأقصر الموجودة حالياً في باريس.

ويتميز الفندق بتصميم فريد يُذكّر بالرموز المصرية الشهيرة عبر خطوط الفن الزخرفي، حيث تبدو مفعمة بالحياة بطريقة رائعة بفضل اللمسة الفنية الراقية المستوحاة من نمط الحياة الفرنسية.

ينتظر الضيوف استقبال مهيب عند دخولهم إلى سوفيتل دبي ذا أوبيليسك حيث يسيرون عبر أبواب مذهلة يحدها عمودان عظيمان على شكل بوابة المعبد المصري العملاقة، ينتقلون خلالها من صخب المدينة في دبي إلى عالم هادئ يجمع بين الحضارتين المصرية والفرنسية، ليبدأ الاستمتاع بالمكان من لحظة دخول الردهة.

ويرحب بالضيوف تمثال صقر ذهبي، عرضه 9 أمتار وارتفاعه 4 أمتار، وهو يمثل شعاراً ورمزاً وطنياً وفخراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن ينتقلوا في خيالهم إلى وادي الملوك والملكات في الأقصر في مصر، بفضل الأعمدة الضخمة المنقوشة بكتابات هيروغليفية. تتدلى من السقف ثريتّان رائعتان من الزجاج الملون المرصّع المستوحى من مصابيح تيفاني الفرنسية، على شكل زهرة النيل (اللوتس) مصنوعتان يدوياً في مصر لإضفاء لمسات مصرية على السحر الفرنسي.

وتضم الطوابق السابع والأربعون، الثامن والأربعون، والتاسع والأربعون جناحاً إمبراطورياً وجناحين رئاسيين، وهي الأجنحة الأكبر والأكثر تميزاً في هذا المكان الذي صممته شركة «Duccio Grassi Architects» الإيطالية الحائزة على جوائز. يجمع تصميم الأجنحة بين أسلوب الاستقبال الأوروبي المفعم بطاقة إمارة دبي ليضفي جوا مليئا بالبساطة والدفء الممزوج بعناصر ومواد مترفة.

كما يضم فندق سوفيتل دبي ذا أوبيليسك 498 غرفة وجناحاً فاخراً، بالإضافة إلى 97 شقة مفروشة ومُخدمة، مما يجعله وجهةً مثالية لقضاء عطلة قصيرة في المدينة بالإضافة إلى الإقامات الطويلة.

ويعد المنتجع الصحي «سوفيتل سبا» مع «لوكسيتان» ملاذاً من النعيم وتجربة الرفاهية الجسدية والنفسية الأفضل على الإطلاق، فهو يجمع التقاليد العالمية والعلاجات باستخدام أحدث مستحضرات التجميل الفرنسية بأسلوب متناغم.

ويدعو سوفيتل سبا بالتعاون مع العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة «لوكسيتان» الضيوف إلى ملاذ بروفنسالي مستوحى من فن حياة البحر المتوسط. تجمع تجربة المنتجع الصحي بين المواد الأصلية من منطقة بروفنس الفرنسية وأفضل علاجات التدليك التقليدية من جميع أنحاء العالم.