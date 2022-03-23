توقع المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) محمد الرميح، إدراج 19 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي 2022. وأوضح خلال جلسة حوارية في ملتقى السوق المالية أن السوق تشهد إدراج نحو 16 شركة، مع وجود 3 موافقات حالية للإدراج.وأفصح وجود أكثر من 70 طلبا للإدراج، وبين أن ما يميز هذه الإدراجات هو تنوعها في قطاعات مختلفة، وما يميز تلك الإدراجات دخول مستثمرين جدد، ما بين مستثمرين محليين وأجانب وشركات وأفراد.وأشار إلى أن «تداول» تركز حاليا على منح الشركات المدرجة أدوات جديدة للتمويل، كأدوات دين لتقديم المزيد من الخيارات للعملاء بعوائد ومخاطر متنوعة، وأنها تسير بحسب جدول مخطط لتحقيق خططها للعام الحالي.يذكر أنه تم إدراج 5 شركات في السوق الرئيسي (تاسي) خلال العام الحالي «علم، أنابيب الشرق، دار المعدات الطبية، الدواء، والنهدي»، فيما تم إدراج 11 شركة في السوق الموازية «نمو».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تداول» إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين ارتفع إلى أكثر من 2650 مستثمرا بزيادة نسبتها 14% بنهاية عام 2021. وبين أن تكامل الجهات الحكومية كان له أثر بالغ في زيادة زخم الإدراجات في السوق، عبر تقديم الدعم لتحفيز الشركات للإدراج في السوق السعودية، وأن لجنة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج ساهمت في تذليل العوائق وإدراج شركات في مختلف القطاعات.إدراج الشركات:2650 مستثمرا أجنبيا19 شركة في الربع الأول5 شركات في السوق الرئيسية11 شركة في السوق الموازية