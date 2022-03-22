قفزت أسعار نفط برنت خلال تداولاته أمس (الإثنين) إلى مستوى 113 دولارا، بنسبة زيادة 5%، بفعل العديد من العوامل السياسية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس (الإثنين): «إن فرض أوروبا حظراً على النفط الروسي سيرفع سعر برميل النفط إلى 300 دولار»، فيما قال المتحدث باسم الكرملين: «إن الحظر النفطي الأوروبي على روسيا سيضر بالجميع، وإن حظر النفط الروسي سيضر بميزان الطاقة الأوروبي».وقال مسؤول السياحة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي»، وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: «إن أوروبا تعتمد على الغاز الروسي، ولا يمكنها قطعه غدا»، فيما أكد الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا لبلينكن رفض كل مصادر الطاقة من روسيا.وصعدت الأسعار قبل محادثات تجري هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا، وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا.وكانت أسعار النفط قد سجلت تراجعا بنهاية تداولاتها الأسبوع الماضي، وأنهى العقد القياسي لخام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على تراجع بنسبة 4%.فيما سجلت بنهاية الأسبوع الماضي أسعار النفط عند مستوى 108 دولارات للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فبلغت 105 دولارات.