سجلت أسهم 4 شركات أعلى سعر في تاريخها خلال تداولاتها أمس (الإثنين)، إذ لامس سهم معادن مستوى 133 ريالا خلال تداولاته، فيما سجل سهم دلة مستوى 98 ريالا، وسهم تداول عند سعر 175.4 ريال، وسهم أكوا باور بسعر 120 ريالا.وخلال تداولات سوق الأسهم الرئيسي (تاسي)، لامس المؤشر مستوى 12960 نقطة في أعلى قمة له، ليفصله عن مستويات 13000 نحو 40 نقطة فقط، إلا أنه أغلق على تراجع بنسبة 0.3% عند مستوى 12832 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.6 مليار ريال.وأنهت أسهم كل من «مصرف الإنماء» و«السعودي الفرنسي» و«بنك الجزيرة» تداولاتها متراجعة بنسب تتراوح بين 2 – 4%.