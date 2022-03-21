دشنت شركة جمجوم فارما الاجتماع السنوي الأول لأمراض المياه الزرقاء، الذي أقيم في مدينة جدة يومي 18 ، 19 مارس 2022، بحضور لفيف من أطباء أمراض العيون برئاسة الأستاذ الدكتور حازم الحمزاوي رئيس قسم أمراض المياه الزرقاء لمستشفيات مغربي. وقد قام كل من الأستاذ الدكتور طارق شعراوي رئيس الجمعية العالمية لأمراض جراحة المياه الزرقاء، والدكتور علاء عبد الغني جمال الدين المدير العام لشركة جمجوم فارما السعودية ومنطقة الخليج والعراق، نائباً عن الدكتور طارق يوسف الرئيس التنفيذي، بافتتاح الاجتماع السنوي وإيضاح دور الشركة في زيادة الوعي وتطوير المستحضرات الطبية لتقديم خدمة متميزة لأطباء ومرضى العيون وخصوصا مرضى المياه الزرقاء.وتعتبر شركة جمجوم فارما من أهم الشركات الرائدة في مجال تصنيع وتسويق أدوية أمراض العيون في السعودية والشرق الأوسط وأفريقيا.وتأسست شركة جمجوم فارما عام ٢٠٠٠، واحتلت المرتبة الثالثة عام ٢٠٢٠ على مستوى المملكة بين الشركات العالمية والإقليمية، وتعد شركة جمجوم فارما أكبر مصدّر للدواء في المملكة وتقوم بالتصدير لـ ٣١ دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.